Brasileiro: Santos vence Atlético-MG por 2 a 0 na Vila Belmiro

O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, na noite deste domingo (27) no estádio da Vila Belmiro, e assumiu a 6ª posição do Campeonato Brasileiro com 11 pontos. Com o revés na partida da 7ª rodada da competição, o Galo ficou na 8ª posição com 10 pontos.

Após um primeiro tempo sem gols, o Peixe abriu o placar aos 11 minutos da etapa final com um chute de primeira de esquerda de Jean Mota da entrada da área. O time da casa confirmou a vitória aos 48 minutos, quando, após rápido contra-ataque, Marcos Guilherme apenas escorou.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Sport na quarta-feira (30). Um dia depois o Atlético-MG recebe o Atlético-GO no Mineirão.

Empate no Castelão

Em partida realizada no estádio do Castelão, o Ceará e o São Paulo empataram em 1 a 1. Com isso, o Vozão terminou a rodada na 12ª posição com nove pontos, enquanto o Tricolor paulista aparece na 17ª posição com 4 pontos.

O Ceará saiu na frente ainda no primeiro tempo, aos 22 minutos, quando Jorginho aproveitou rebote, após uma sequência de defesas do goleiro Tiago Volpi, para marcar. Porém, aos seis minutos da etapa final, o Tricolor conseguiu empatar graças a gol contra de Gabriel Dias. E a igualdade permaneceu até o fim.

Agora, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (30), quando faz clássico com o Corinthians. Um dia depois o Ceará visita o Bragantino.

Igualdade no Independência

Outra partida que terminou em 1 a 1 foi América-MG e Internacional, disputada na Arena Independência. O atacante Ribamar abre o placar para o Coelho de cabeça, mas Rodrigo Dourado, com um belo gol, deixa tudo igual.

Outro jogo a terminar empatado, mas sem gols, foi Sport e Cuiabá, em partida disputada na Ilha do Retiro.

