Brasileiro: Santos pode ter cinco novidades para estreia contra Bahia

Passada a eliminação na fase de grupos da Libertadores, definida com a derrota por 3 a 1 para o Barcelona (Equador) no estádio Monumental de Guayaquil, na última quarta-feira (26), o Santos muda a chave para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (29), a partir das 20h (horário de Brasília), o Peixe enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova e pode ter até cinco novidades à disposição, na comparação com o time que atuou pelo torneio continental.

Duas ainda dependem dos respectivos nomes aparecerem no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Tratam-se do lateral-esquerdo Moraes e do atacante Marcos Guilherme, anunciados nesta quinta-feira (27) como reforços. O primeiro, de 23 anos, chega por empréstimo do Atlético-GO após disputar o Campeonato Paulista pelo Mirassol, onde também foi campeão nacional da Série D em 2020. O segundo, de 25 anos, foi cedido pelo Internacional. Ambos permanecem na Vila Belmiro até 30 de abril do ano que vem.

As outras três novidades já fazem parte do elenco e podem retornar ao time titular no sábado. O volante Alison e o meia Jean Mota cumpriram suspensão contra o Barcelona, enquanto o atacante Marinho foi poupado da viagem ao Equador por não ter se recuperado totalmente de uma lesão na coxa. Tanto eles como Moraes e Marcos Guilherme, mesmo sem ainda saber se poderão atuar, estão reunidos com os atletas que jogaram na quarta em Salvador.

O provável Santos para a estreia no Brasileirão terá João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Crescimento

O auxiliar Márcio Araújo substituiu Fernando Diniz no banco de reservas contra o Barcelona, já que o técnico teve de cumprir mais um jogo de suspensão pela expulsão na vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors (Argentina), no último dia 11, na Vila, pela Libertadores. Aquela foi a primeira e única vez que o técnico comandou o Alvinegro, pois a atual comissão iniciou os trabalhos após o fim da participação no Campeonato Paulista, onde o Peixe escapou do rebaixamento na rodada final. Além de quarta, o auxiliar de Diniz também dirigiu o Alvinegro na derrota por 2 a 1, fora de casa, para o The Strongest (Bolívia), há uma semana, pelo torneio sul-americano.

A campanha ruim no Estadual e a eliminação precoce na Libertadores foram dois baques em sequência para o jovem elenco santista, cuja média de idade é de pouco mais de 23 anos e que, no início de 2021, chegou a decidir o título continental (de 2020) contra o Palmeiras. Para Araújo, porém, os fracassos recentes podem auxiliar no amadurecimento da garotada para a sequência da carreira e no próprio clube.

“Passa a ser agora um trabalho mais de reconstrução. O Santos terminou a última Libertadores como vice-campeão, alguns jogadores saíram, e o grupo teve um Paulista difícil. Era, talvez, o time com o menor média de idade na competição [Libertadores]. Você tem [o zagueiro] Kayky jovem, o [volante] Pirani jovem, o [atacante] Lucas Braga jovem, o [meia] Kevin [Malthus] jovem. Mas o trabalho que é feito com esses jovens trará frutos no futuro”, afirmou o auxiliar em entrevista coletiva.

Além do Brasileirão, o Santos terá pela frente duas competições simultâneas. Uma é a Copa do Brasil, onde a equipe estreia na terceira fase, na próxima terça-feira (1º de junho), contra o Cianorte, no estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), às 20h. A outra é a Copa Sul-Americana, na qual o Peixe entra direto nas oitavas de final, graças ao terceiro lugar no Grupo C da Libertadores. O sorteio dos confrontos do mata-mata continental também será na terça.

