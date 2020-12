Brasileiro: Rafael Moura garante vitória do Goias sobre Atlético-GO

Na partida que encerrou a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás foi até o estádio Antônio Accioly nesta segunda-feira (7) e derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 graças a um gol do atacante Rafael Moura.

Com este triunfo, o Esmeraldino permanece na lanterna da competição com 19 pontos, enquanto o Drgão fica em 15º com 28 pontos.

Gol no início

O único gol da partida saiu logo aos 25 minutos da primeira etapa, quando Jefferson cruzou da direita, Shaylon escorou de primeira e Rafael Moura chegou batendo de primeira de dentro da pequena área.

Próximos compromissos

O próximo jogo do Atlético-GO no Brasileiro será contra o Ceará no Castelão no próximo sábado (12), mesmo dia no qual o Goiás recebe o Grêmio no estádio da Serrinha.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.

