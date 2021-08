Brasileiro quer deixar o Barcelona, mas clube dificulta saída Neto entende que não tem espaço na equipe blaugrana por conta da presença de Ter Stegen, mas Barcelona quer reserva caso alemão tenha novo problema no joelho

Neto, goleiro reserva do Barcelona, quer deixar a Catalunha, segundo a “RAC-1”. No entanto, o clube segue irredutível e não planeja negociar a saída do brasileiro nesta janela de transferências. Primeiro, porque ainda restam 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) a serem amortizados e segundo, pois um novo nome para a posição deveria ser encontrado.

O arqueiro gostaria de sair do Barcelona para ter mais minutos de jogo em uma nova equipe. O atleta entende que Ter Stegen é o titular absoluto no time de Ronald Koeman e que não terá espaço. No entanto, devido aos problemas de joelho do alemão, os culés entendem que a presença de Neto é importante no plantel.

No último final de semana, o técnico Ronald Koeman foi taxativo ao afirmar que Neto iria permanecer no elenco nesta temporada. Internamente, os blaugranas preferem ser conservadores caso Ter Stegen tenha uma recaída e haja a necessidade da entrada de um reserva.

A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, o que dificulta a saída do camisa 13 nos próximos dia. O brasileiro possui contrato com o Barcelona até 2023 e deve ter mais facilidade na busca por uma saída ao final desta temporada.

