Brasileiro que tentou assassinar Cristina Kirchner se nega a depor, diz imprensa argentina

O brasileiro Fernando André Sabag Montiel, acusado de tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, se recusou a depor na noite desta sexta-feira (2), de acordo com a imprensa do país.

Ele foi interrogado na sede da Polícia Federal, em Buenos Aires, ouviu a leitura dos fatos de quinta (1º) e reclamou de ter recebido um golpe no olho no momento em que foi retirado do local após tentar disparar uma arma no rosto de Kirchner.

Na sequência, Montiel se recusou a responder às perguntas feitas pela juíza federal María Eugenia Capuchetti e pelo promotor Carlos Rívolo.

A Justiça Federal argentina investiga se há mais envolvidos no caso ou se o brasileiro agiu sozinho. Até o momento, Montiel é o único acusado no processo de tentativa de homicídio.

Cristina Kirchner saiu pela primeira vez de sua casa, na tarde dessa sexta, após o atentado sofrido na noite de quinta. A vice-presidente não fez declarações, mas cumprimentou animadamente seus apoiadores antes de entrar em um veículo com seguranças.

A população argentina foi às ruas para prestar seu apoio a Cristina e repudiar o ataque sofrido por ela, como uma resposta à ofensiva violenta contra a líder política.

Ainda na quinta, o presidente Alberto Fernández decretou feriado nacional e convocou todas as forças democráticas a responderem nas ruas o ataque violento sofrido por sua vice.