Brasileiro que morreu ao tentar entrar nos EUA ilegalmente é enterrado em Goiás

O corpo do administrador de empresas Diogo Fernandes de Oliveira, de 36 anos, foi enterrado no domingo (7) em São Luís de Montes Belos (GO). O homem morreu em dezembro do ano passado após cair de um muro tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos pela fronteira com o México. As informações são do G1.

“Estamos mais consolados em saber que o Diogo agora está descansando em paz”, desabafou um familiar após o velório de Diogo. Nos EUA, o corpo do administrador passou por autópsia que apontou traumatismo craniano como causa da morte, segundo o parente.

O acidente aconteceu no dia 7 de dezembro. Ao pular o muro, Diogo bateu a cabeça e quebrou a bacia. Segundo o G1, a vítima tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos, pelo estado do Texas, para realizar o sonho de se estabilizar economicamente no país.

Entre 2019 e 2019, o goiano já havia tentado entrar três vezes nos Estados Unidos, mas não obteve sucesso. Dessa vez, ele comprou uma passagem para Cancun, no México, e entrou em contato com uma pessoa para lhe ajudar na imigração – função conhecida como “coiote”.

O último contato de Diogo aconteceu com o pai. A dupla conversou no último dia 7 de dezembro. “Pai, vou fazer a travessia agora à noite, depois nos falamos. Beijos”, foi o diálogo final de pai e filho.

Em entrevista ao G1 no ano passado, o pai do brasileiro ainda afirmou que a vítima tinha como sonho morar nos Estados Unidos. “Estava cheio de planos para ele e a noiva. O objetivo dele era dar melhores condições de vida para a família, principalmente para os pais”, finalizou.

Veja também