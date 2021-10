Brasileiro que liderou pesquisas sobre a Covid-19 morre vítima da doença

O professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Luiz Ricardo Goulart Filho morreu no domingo (24), aos 59 anos, vítima de complicações em decorrência da Covid-19. As informações são do UOL.

Goulart coordenava desde o início da pandemia pesquisas na UFU sobre a Covid-19, incluindo um teste para detectar o coronavírus por meio da saliva.

Ele estava internado há quatro meses por conta da doença. Seu corpo foi velado nesta segunda-feira (25), em Uberlândia (MG).

Pelo Twitter, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, lamentou a morte do professor, a quem visitou em abril de 2020 na UFU para conhecer seus projetos.

“Uma enorme perda para a ciência brasileira. Meus sentimentos aos colegas e familiares do Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho. Descanse em paz”, escreveu o ministro.

O ministério também emitiu uma nota de pesar, mas não mencionou a Covid-19 como causa da morte do pesquisador. “O MCTI se solidariza com todos os familiares, amigos e colegas”, diz a nota.

