Brasileiro que comanda seguradora Mapfre na América do Sul deixa o grupo

O CEO da seguradora Mapfre na América do Sul, Marcos Eduardo Ferreira, está de malas prontas para deixar o conglomerado espanhol. O desembarque ocorre após quase 32 anos de casa e por decisão pessoal. Ferreira chefiava a operação da Mapfre na América do Sul desde janeiro de 2017, de Bogotá. A região compreende Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Venezuela e Uruguai, sendo que o Brasil fica de fora.

De volta

Com a decisão, Ferreira volta ao Brasil e fica na Mapfre até 31 de dezembro. Nos últimos meses, apoiou o processo de sucessão. Nas mais de três décadas de Mapfre, passou por vários cargos, inclusive de CEO da Mapfre Seguros no Brasil na sociedade da espanhola com o Banco do Brasil.

Sabático. Ferreira deve tirar um ano sabático em 2021. Em seu lugar, a Mapfre escalou o CEO da seguradora no Peru, Renzo Calda.

