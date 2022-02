Brasileiro preso por tráfico na Tailândia vai passar aniversário em presídio

Um dos três brasileiros presos por tráfico de drogas na Tailândia, Jordi Vilsinski Beffa completa 24 anos nesta quinta-feira (24) e vai passar o aniversário preso no presídio de Samut Prakan. Conforme as autoridades tailandesas, o jovem levava 6,5 quilos de cocaína escondidos em duas malas, quando foi abordado no aeroporto de Bangkok, no último dia 14. As informações são do G1.

De acordo com a família do jovem, que é de Apucarana, Jordi trabalhava com carteira assinada como operador de máquinas em uma fábrica de roupas e máscaras havia três anos. No entanto, ele pediu demissão do local três dias antes da viagem.

“Ele nunca teve nenhuma passagem policial. Não registrando nenhum tipo de antecedente, ou mesmo envolvimento com consumo de drogas sequer, e de repente vem uma notícia apavorante dessa”, afirmou o advogado Petrônio Cardoso, que assumiu a defesa do jovem.

Para o advogado, Jordi deve ter uma condenação aproximada de 5 anos, que é uma das penas mínimas para tráfico na Tailândia.

“Os pais de Jordi são pessoas trabalhadoras, que moram em um núcleo habitacional popular. O Jordi não tem nenhum tipo de ostentação de riqueza, não tem um carro, não tem relógio, não tem roupa de marca. Isso tudo causou muita estranheza. É um menino filho de operários, que era operário em uma fábrica de máscaras em Apucarana”, afirmou Cardoso.

Além de Jordi, Mary Hellen Coelho Silva, de 21 anos, moradora de Pouso Alegre (MG) e um homem, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foram presos na Tailândia. O Itamaraty informou que acompanha a situação, por meio da embaixada de Bangkok, e presta assistência aos brasileiros.

