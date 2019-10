Brasileiro presidirá comitê conclusivo do Sínodo da Amazônia

ROMA, 16 OUT (ANSA) – O cardeal brasileiro Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, presidirá a comissão encarregada de elaborar o relatório conclusivo do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, que acontece até 27 de outubro, no Vaticano.

Hummes, uma das vozes mais ativas na Igreja contra o extrativismo na Amazônia, chefiará um colegiado formado por outros 12 religiosos, incluindo quatro nomeados diretamente pelo papa Francisco e quatro eleitos pela assembleia episcopal.

Entre esses últimos está o bispo de Roraima, Mário Antônio da Silva. O cardeal brasileiro já era o relator especial do Sínodo e é amigo pessoal do Pontífice.

A assembleia discute novas formas de evangelização para fazer frente à escassez de padres e ao avanço das igrejas neopentecostais na Amazônia, mas também deve produzir um contundente discurso de proteção do meio ambiente.

Entre as propostas debatidas estão a ordenação de padres casados e a criação de diaconisas na floresta. (ANSA)