Brasileiro: Palmeiras e Atlético-GO empatam em 1 a 1

Já sem qualquer pretensão na atual edição do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Atlético-GO fizeram um jogo animado na noite desta segunda-feira (22) no Allianz Parque, em São Paulo. Apesar da animação, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

Com este resultado, o Palmeiras ficou com 58 pontos na 7ª posição. Já o Dragão é o 13º da tabela de classificação com 47 pontos.

Golaços no primeiro tempo

Mesmo tendo como grande objetivo agora a disputa da final da Copa do Brasil com o Grêmio, o técnico português Abel Ferreira colocou em campo o que tinha de melhor. E o Palmeiras, que atuava em casa, começou mais animado a disputa, criando uma boa oportunidade com Rony aos 5 minutos. Mas a defesa do Dragão conseguiu afastar.

Se na primeira tentativa o time paulista não conseguiu marcar, na segunda foi eficiente para ficar na frente. Aos 21 minutos o lateral esquerdo uruguaio Matías Viña dominou na entrada da área e chutou de direita no ângulo do gol defendido por Maurício Kozlinski, um golaço.

Mesmo com a vantagem no marcador, o Palmeiras continuou buscando o gol. Porém, quem o encontrou foi o Atlético-GO, um pouco antes do intervalo. Aos 42 minutos o camisa 10 Matheus Vargas recebeu na entrada da área e bateu cruzado, de cobertura, para vencer o goleiro Weverton. Outro lindo gol.

A segunda etapa também teve lances de perigo, como a boa cobrança de falta de Janderson que deu trabalho ao goleiro Weverton aos 33 minutos, e o chute na trave de Breno Lopes aos 36. Porém, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Próximos compromissos

A última rodada do Campeonato Brasileiro será na próxima quinta-feira (25) a partir das 21h30, quando o Palmeiras mede forças com o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão, e o Atlético-GO pega o Coritiba no estádio Antônio Accioly.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.

