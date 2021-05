Brasileiro morre na Alemanha e família ajuda para conseguir trazer corpo

A família do brasileiro Wellington de Souza Frenkel, de 35 anos, encontrado morto no último final de semana em Berlim, na Alemanha, está necessitando de ajuda para obter informações sobre o caso e trazer seu corpo de volta ao Brasil.

Segundo a TV Anhanguera, a vítima morava no exterior há oito anos e estudava publicidade em uma universidade alemã. Moradores de Gurupi, no Tocantins, os familiares do homem afirmaram que por por conta da dificuldade na comunicação com a Europa, ainda não tem ideia de como ele morreu.

“Nunca deu trabalho para a gente nem nada, e foi atrás em busca do sonho dele de estudar e ele conseguiu”, disse Maura Célia Alves de Souza, tia da vítima.

Maura contou que teme que o sobrinho seja enterrado como indigente na Alemanha. Os parentes ainda não sabem se as autoridades investigam um possível crime e a única informação é de que o corpo será analisado pelo Instituto Médico Legal (IML) nos próximos dias.

Um primo do estudante tentou contatar o consulado brasileiro em Berlim, mas não foi atendido. “Não tivemos resposta, e agora estamos pedindo ajuda às autoridades”, revelou Fabrício Alves à TV da região. “Estamos sofrendo muito, a mãe dele não come há dias”, comentou.

De acordo com os familiares, o custo para transportar o corpo de Wellington de Berlim para Gurupi seria cerca de R$ 100 mil.

Veja também