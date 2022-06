Brasileiro morre em decorrência de conflito na Ucrânia, diz Itamaraty

RIO DE JANEIRO (Reuters) – Um cidadão brasileiro morreu em território ucraniano em decorrência do conflito no país, informou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ressaltando que desaconselha “enfaticamente” deslocamentos de brasileiros à Ucrânia durante a guerra.

“O Ministério das Relações Exteriores recebeu, por meio da Embaixada do Brasil em Kiev, confirmação do falecimento de nacional brasileiro em território ucraniano em decorrência do conflito naquele país, e mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”, disse o Itamaraty em nota.





“Assim como tem feito desde o começo do conflito, o Itamaraty continua a desaconselhar enfaticamente deslocamentos de brasileiros à Ucrânia, enquanto não houver condições de segurança suficientes no país”, afirmou o ministério, acrescentando que não pode divulgar informações sobre a vítima.

De acordo com o portal de notícias G1, o brasileiro, que tinha 44 anos e morava no Ceará, estava na Ucrânia desde fevereiro e morreu durante um combate na guerra deflagrada depois que a Rússia invadiu o país vizinho. Ele integrava a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, segundo o G1.

(Redação Rio de Janeiro)