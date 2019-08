Brasileiro Marlon Módolo é ouro no salto individual do hipismo no Pan

O brasileiro Marlon Módolo conquistou nesta sexta-feira a medalha de ouro no salto individual do hipismo dos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, prova na qual a filha do falecido Steve Jobs, Eve Jobs, terminou na quinta posição.

Módolo terminou na frente do argentino José María Larocca, que ficou com a prata, enquanto que o bronze foi para a americana Elizabeth Madden.

Com o quinto lugar, Eve Jobs, de 21 anos e filha caçula do co-fundador da Apple, não conseguiu conquistar sua segunda medalha pan-americana, depois do bronze que faturou com a equipe dos Estados Unidos nos saltos na quarta-feira.

– Salto individual

Marlon Módolo (BRA) – ouro

José María Larocca (ARG) – prata

Elizabeth Madden (EUA) – bronze

