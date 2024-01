Brasileiro marca golaço, Atlético de Madrid vence e passa o Barcelona na tabela do Espanhol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/01/2024 - 19:46 Para compartilhar:

O brasileiro Samuel Lino caiu nas graças da torcida do Atlético de Madrid. Com seis gols na temporada, o atacante de 24 anos foi um dos responsáveis por garantir a vitória por 2 a 0 do time de Diego Simeone sobre o Valencia, neste domingo. Com o resultado, a equipe ultrapassou o Barcelona na tabela de classificação do Campeonato Espanhol.

O resultado garantiu 44 pontos ao clube de Madri, mesma pontuação dos rivais catalães. Porém, o Atlético fica à frente pelo número de vitórias ao todo. Na 3ª posição, a equipe fica a 10 pontos do Real Madrid, 2º colocado. A ponta é ocupada pelo Girona, que soma 55 pontos.

A vitória também acabou com uma série de cinco jogos de vitórias seguidas do Valencia. O clube comandado por Rubén Baraja estaciona nos 32 pontos e cai um degrau, ocupando a 8ª colocação da tabela.

O primeiro gol da partida surgiu nos acréscimos do primeiro tempo depois de um cruzamento preciso de Antoine Griezmann ainda no campo de defesa. O francês esticou uma bola para Samuel Lino pela esquerda, rompendo todas as fortes linhas de marcação do Valencia. O brasileiro ficou cara a cara com o arqueiro rival e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

O segundo veio também depois de outra bela assistência. Molina dominou a bola com estilo dentro da área do Valencia e cruzou para o meio. Atento, Memphis Depay apareceu para colocar a cabeça na bola e ampliar para o Atlético. O centroavante quase fez o terceiro do time de Madri aos 17 do segundo tempo, ao tentar encobrir o goleiro, mas a bola passou raspando a rede pelo lado de cima da meta. Antes, ele encobriu o defensor do Valencia com muito estilo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias