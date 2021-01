Brasileiro Luiz Araújo e Yazici testam positivo para covid-19 no Lille

O Lille voltou a ser afetado pelo coronavírus: o atacante turco Yusuf Yazici e o brasileiro Luiz Araújo testaram positivo para covid-19 e vão desfalcar o time pelo menos no duelo de quarta-feira contra o Angers e no jogo fora de casa contra o Nîmes no sábado, disse o técnico Christophe Galtier nesta terça-feira.

“Luiz testou positivo quando voltou do Brasil, no dia 30 ou 31 de dezembro. Está com febre e dores. Yusuf está assintomático e ainda está na Turquia. Já fez um teste antes de voltar e deu positivo”, explicou o técnico do clube do norte da França em uma coletiva de imprensa.

O Lille, segundo na Ligue 1, empatado em pontos com o líder Lyon, enfrenta uma série de problemas antes do duelo contra o Angers no estádio Pierre Mauroy, já que os dois laterais-direitos também são desfalques: Jeremy Pied (ausente desde novembro devido a uma lesão na coxa) e o turco Zeki Celik (machucado na panturrilha em jogo em Montpellier antes do feriado de Natal). Será em princípio o português Tiago Djalo quem vai ocupar essa lateral-direita.

O também português Renato Sanches, meio-campo, que está afastado desde o início de novembro após uma lesão muscular com a seleção de Portugal, pode retornar ao time, mas poderá não começar como titular.

