Brasileiro Jonathas marca, mas Hannover sofre gol no fim e perde do Leverkusen

Em um dos dois jogos disputados neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, o atacante brasileiro Jonathas ajudou o Hannover a buscar uma reação em casa ao marcar o primeiro gol de sua equipe no jogo contra o Bayer Leverkusen. Após terminar a etapa inicial perdendo por 2 a 0, os mandantes conquistaram a igualdade por 2 a 2. Porém, acabaram sofrendo um gol no fim e foram derrotados por 3 a 2.

Jonathas foi contratado por empréstimo pelo Corinthians junto ao clube alemão no meio do ano passado, mas acabou sendo devolvido para a equipe europeia em janeiro, bem antes do fim do seu acordo com o time brasileiro, que iria até o final de junho.

O atacante não teve sucesso em sua rápida passagem pelo Corinthians, que descartou o atleta após contratar o argentino Mauro Boselli e contar com o retorno de Gustavo, que estava no Fortaleza, como novas opções do setor ofensivo.

Neste domingo, o Leverkusen abriu 2 a 0 no placar com dois gols de Kevin Volland em apenas 28 minutos. Na etapa final, Jonathas descontou aos seis minutos e o Hannover empatou aos 28, com um gol contra de Mitchell Weiser. Entretanto, aos 42, Kai Havertz balançou as redes e garantiu o triunfo dos visitantes.

Com o resultado, o Leverkusen se garantiu na quinta posição do Campeonato Alemão, abrindo a zona de classificação à Liga Europa, com 42 pontos. Derrotado, o Hannover ampliou o seu drama na área de rebaixamento da tabela, na qual ocupa o 17º e penúltimo lugar, com apenas 14 pontos.

No outro disputado neste domingo pelo Alemão, Andrej Kramaric marcou duas vezes pelo Hoffenheim, sendo a última delas em cobrança de pênalti, para assegurar o triunfo por 2 a 1 sobre o Nuremberg, em casa. O resultado levou a equipe ao oitavo lugar, com 37 pontos. Já o time derrotadio é a lanterna da tabela, com apenas 13 pontos.