Brasileiro Irwing King Kong volta ao cage do ACA MMA em agosto; veja King Kong vai enfrentar Mikhail Dolgov no dia 13 de agosto, em Kazan, maior cidade da República do Tartaristão, Rússia

Um dos representantes do Brasil no ACA MMA, Irwing King Kong teve a sua próxima luta anunciada pela organização russa. O agora peso-médio irá voltar ao cage para enfrentar Mikhail Dolgov no dia 13 de agosto, em Kazan, maior cidade da República do Tartaristão, na Rússia. Focado para retomar o caminho das vitórias, o brasileiro analisou o combate.

– Dessa vez eu vou me expor mais para atingir o objetivo. Agora estou voltando para a categoria dos médios, então sei que chegarei mais forte, e quando a mão entrar, ele vai balançar – declarou o lutador, que completou sobre Dolgo:

– O que eu pude analisar é que ele tem um jogo bastante sólido em pé, mas também tem um bom tempo de Wrestling. Então, tenho que aproveitar o momento em que ele quiser trocar e terminar o serviço.

Desde 2021 no ACA MMA, Irwing King Kong soma cinco lutas pelo evento, com três derrotas, um triunfo e um “No Contest”. Também ex-campeão do SFT, o brasileiro já foi classificado como melhor peso-meio-médio do Brasil pelo Ranking Nacional de MMA, em 2020. Aos 30 anos, o representante da Fight Clan soma ao todo 17 vitórias, nove derrotas, dois empates e uma luta sem resultado no cartel.

Adversário do brasileiro, Mikhail Dolgov tem sete triunfos e quatro reveses no MMA profissional. Natural de Moscou (RUS), o lutador vai contar com apoio da torcida local para frustrar os planos de Irwing King Kong. Porém, segundo ele, nem isso será capaz de impedi-lo de buscar o resultado positivo.

– Vou entrar ainda mais agressivo, focado na missão e derrubar o meu adversário antes do gongo final. Acho que estou merecendo isso faz tempo, até porque das minhas 17 vitórias, 15 foram de forma antecipada. Então, vou me cobrar para não deixar a luta ir para a mão dos juízes – finalizou o brasileiro.

