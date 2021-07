Brasileiro: Grêmio perde para Juventude e permanece na lanterna

O Grêmio foi superado por 2 a 0 pelo Juventude, nesta quarta-feira (30) no estádio Alfredo Jaconi, e permaneceu na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos conquistados. Com o triunfo, o Jaconero sobe para a sexta posição com 12 pontos.

O triunfo do Juventude começou a ser construído aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Paulinho Boia acertou um belo chute no ângulo. O placar foi fechado na etapa final, graças a gol de Matheus Peixoto.

No próximo domingo (4) o Jaconero visita o Ceará no Castelão, enquanto o Grêmio recebe o Atlético-GO em Porto Alegre.

Clássico sem gols

Corinthians e São Paulo fizeram outro clássico regional da rodada, mas a partida realizada na Neo Química Arena terminou sem gols. Agora, o Tricolor encara o líder Bragantino no domingo, enquanto o Timão recebe o Internacional um dia antes.

Veja também