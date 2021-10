Brasileiro: Fortaleza assume 3ª posição com vitória sobre Grêmio

Graças a gol do lateral Yago Pikachu, o Fortaleza derrotou o Grêmio por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (13) no Castelão, e assumiu a terceira posição do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Já o Tricolor ficou na vice-lanterna da competição, com 23 pontos.

ACABOOOOOOU! VEEEEEEEEEEEEEEEENCE O LEÃO! Com gol de Pikachu, o Fortaleza vence o Grêmio, por 1 a 0, chega aos 42 pontos e assume a 3ª colocação do Brasileirão.#FORxGRE #BRASILEIRAO pic.twitter.com/X0VnjUNxdU — F(.)rtaleza Esp(.)rte Clube (@FortalezaEC) October 14, 2021

O único gol da partida saiu aos 33 minutos do segundo tempo, quando Pikachu bateu cruzado de dentro da área após receber lançamento de Romarinho.

Embalado pela vitória, o Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado (16), contra a Chapecoense. Já a equipe gaúcha enfrenta o Juventude um dia depois.

Triunfo do Colorado

Quem também permanece vivo na luta por uma vaga para a próxima edição da Libertadores é o Internacional, que superou o América-MG por 3 a 1 no Beira-Rio.

(INTxAME) ⏰ 49'/2T: FIM DE JOGO! ✅ A VITÓRIA É NOSSA!!! Colorado bate o América-MG e conquista a segunda vitória consecutiva no Beira-Rio: 3 a 1! #VamoInter ⚽️⚽️ Patrick

⚽️ Yuri Alberto https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/Hk85pDKgZT — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 14, 2021

Com a vitória, construída com gols de Patrick (dois) e Yuri Alberto, o Colorado fica na 7ª posição com 39 pontos. Já o Coelho, que descontou com Ademir, ficou na 11ª posição com 31 pontos.







O Internacional enfrenta na próxima rodada o Palmeiras, no domingo (17). No sábado o América-MG recebe o Bahia no Independência.

