Brasileiro foragido nos EUA é capturado após 14 dias

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/09/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) – O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua que fugiu da prisão nos Estados Unidos, foi capturado pelas autoridades locais após 14 dias, informou a polícia da Pensilvânia nesta quarta-feira (13).

O criminoso foi sentenciado por matar sua ex-namorada Débora Evangelista Brandão e ganhou os holofotes depois de escapar da prisão escalando as paredes da penitenciária no dia 31 de agosto. A polícia da Pensilvânia não deu detalhes sobre a captura de Cavalcante, mas disse que realizará uma entrevista coletiva ainda hoje para divulgar as informações sobre a megaoperação, que mobilizou pelo menos 500 agentes nas buscas.

Nos últimos dias, o brasileiro chegou a roubar uma van e um rifle, além de trocar tiros com um morador de uma residência na cidade de South Coventry, a cerca de 32 quilômetros do centro de detenção de onde fugiu.

Segundo as autoridades norte-americanas, ele não deve ter sido atingido porque não foi encontrado nenhum vestígio de sangue ou outras evidências no perímetro de buscas.

Ontem (12), um tenente-coronel já havia explicado à imprensa local que os policiais acreditavam que ele seria preso “o quanto antes”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias