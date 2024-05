Brasileiro: Flamengo e Corinthians medem forças no Maracanã

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 11/05/2024 - 8:45 Para compartilhar:

O Flamengo recebe o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (11) no estádio do Maracanã, com o objetivo de tentar retomar o caminho das vitórias para tentar apaziguar as críticas que está sofrendo de sua torcida. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

O Rubro-Negro da Gávea chega a este jogo em um momento complicado da temporada, após somar a terceira partida pelo Brasileiro sem vitória (dois empates e uma derrota) e chegar ao segundo revés seguido pela Copa Libertadores. Os resultados negativos levaram a protestos da torcida da equipe da Gávea.

Ocupando a 7ª posição do Brasileiro com oito pontos, o Flamengo deve colocar o que tem de melhor dentro de campo para tentar somar os três pontos. A maior expectativa fica em torno da escalação, ou não, de Arrascaeta na equipe titular. O meia uruguaio está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita e tem grandes chances de jogar. Porém, se ele não entrar em campo, o jovem Lorran pode receber uma oportunidade.

Com isso, a equipe comandada pelo técnico Tite pode entrar em campo com a seguinte formação: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha, Gerson e Pedro.

O Corinthians também não caminha bem no Brasileiro, ocupando a 14ª posição com apenas cinco pontos. Por outro lado, o Timão começa a dar sinais de melhora na Copa Sul-Americana, após derrotar o Nacional (Paraguai) por 2 a 0 na última semana.

Último treino antes de partir rumo ao Rio de Janeiro! ⚽ Rodrigo Coca#VaiCorinthians pic.twitter.com/v1hOTQgEVc — Corinthians (@Corinthians) May 10, 2024

Para esta partida o técnico português António Oliveira deve realizar algumas mudanças. A primeira será a saída do volante Raniele, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o comandante do Timão não poderá contar com os lesionados Diego Palácios e Pedro Henrique. Quem deve retornar é o meio-campista argentino Rodrigo Garro.

Desta forma, o Corinthians deve entrar em campo com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Corinthians com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Bruno Mendes e reportagem de Rodrigo Ricardo. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: