Brasileiro Feminino começa com goleadas de Santos, Ferroviária e Kindermann/Avaí

O Brasileiro Feminino começou neste sábado com quatro jogos e muitos gols. Foram três goleadas e a média de bolas na rede foi de mais de quatro por partida. O grande destaque ficou para o Kindermann/Avaí, de Santa Catarina, que em sua casa, na cidade de Caçador, aplicou um 7 a 0 no Vitória, da Bahia. Catyellen, Julia e Bruna marcaram duas vezes cada; Soraya fechou o placar elástico para as catarinenses.

Assim como aconteceu em dezembro do ano passado, quando o Santos goleou o Flamengo por 4 a 0, na Vila Belmiro, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro dos homens, o time feminino santista repetiu o placar contra o mesmo rival carioca na abertura do torneio nacional feminino, mas em outro estádio de Santos: o Ulrico Mursa, que pertence à Portuguesa Santista.

De volta ao Santos, a atacante Cristiane deixou o seu, fechando a goleada aos 24 minutos do segundo tempo. Antes, Larissa havia aberto o placar aos 16 da primeira etapa e feito o segundo no mesmo minuto da segunda. Ketlen, aos 19, anotou o terceiro.

Outra goleada de 4 a 0 aconteceu na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), onde o time da casa, a Ferroviária, iniciou a defesa do título derrotando o Audax, de Osasco (SP). Chu (no primeiro tempo), Samia, Rafaela e Luana marcaram os gols.

Por fim, o Grêmio fez a sua estreia na elite nacional – jogou o Brasileiro Feminino A2, a segunda divisão, em 2019 – com vitória. Em Porto Alegre, no estádio Francisco Novelletto, ganhou do Minas/Icesp-DF por 2 a 1. Juliana fez os dois gols do time gaúcho e Isadora marcou para as brasilienses.

Neste domingo, a primeira rodada terá sequência com mais três partidas. O destaque é o clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians, em Vinhedo, no interior de São Paulo, onde o clube alviverde manda seus jogos. Os outros confrontos são: Ponte Preta x Iranduba-AM, em Campinas (SP), e Internacional x São José-SP, em Novo Hamburgo (RS). Na segunda-feira, Cruzeiro e São Paulo fecham a rodada em Belo Horizonte.