Brasileiro Feminino: com 7 a 1, São Paulo assume vice-liderança

Jogando no CFA Laudo Natel, o São Paulo goleou o Napoli por 7 a 1 na tarde deste sábado (22) para assumir a vice-liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas o Tricolor ainda pode perder a posição na 9ª rodada para o Palmeiras (que enfrenta o Bahia no domingo).

O triunfo foi construído com gols de Duda (três), Isa (dois), Micaelly e Giovaninha. O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (26), quando mede forças com o Cruzeiro no Sesc Alterosas. No mesmo dia o Napoli pega a Ferroviária.

Vitória das Sereias

Outra equipe paulista a vencer na rodada foi o Santos, que derrotou o São José por 2 a 0 na Vila Belmiro. O triunfo foi construído com gols de Amanda Gutierres e Ketlen. Na próxima rodada, as Sereias enfrentam o Bahia, na quinta-feira (27), no estádio de Pituaçu, em Salvador. Um dia antes o São José pega o Palmeiras.

Empate Rubro-Negro

Quem ficou no empate nessa rodada foi o Flamengo, que, jogando no CT Hélio Dourado, ficou no 1 a 1 com o Grêmio. Flávia, com um chute de primeira, abriu para a equipe da Gávea no primeiro tempo. Mas, no último lance da partida, Maiara deixou tudo igual em cobrança de pênalti.

Agora, as Meninas da Gávea medem forças com o líder Corinthians na próxima quinta-feira. No mesmo dia o Grêmio visita o Real Brasília.

Outra equipe a empatar na rodada foi o Internacional, que ficou no 0 a 0 com o Minas Brasília. Na próxima rodada as Gurias Coloradas pegam o Botafogo na quarta. No mesmo dia, a equipe da capital federal enfrenta o Avaí.

Triunfo do Avaí

Jogando em Caçador, o Avaí Kindermann bateu o Botafogo por 3 a 2 graças a gols de Laryh, Raiza e Sthephanie. Amanda e Brenda descontaram para a equipe alvinegra.

