Brasileiro faz ‘Luta da Noite’ no card do UFC Vegas 41 e fatura R$ 280 mil como bônus; saiba mais sobre Vitorioso no card do UFC Vegas 41, realizado no último sábado (23), brasileiro Gregory Rodrigues fez a 'Luta da Noite' da edição e faturou R$ 280 mil; confira mais detalhes:

O card do UFC Vegas 41, realizado no último sábado (23), em Las Vegas (EUA), contou com bons combates, e como já é de praxe nos eventos da organização, os atletas que se destacaram no evento foram premiados com os bônus de “Luta da Noite” e “Performance da Noite”. Vale ressaltar que os lutadores agraciados com a premiação receberam US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil na cotação atual).

Em ação no card preliminar, Gregory Rodrigues e Jun Yong Park foram os responsáveis por fazer a “Luta da Noite”. Com algumas reviravoltas e alto nível de trocação, o confronto terminou com a vitória do brasileiro por nocaute no segundo round, após um momento de trocação franca. Com o resultado, Gregory manteve sua invencibilidade no MMA, com dois triunfos em sequência.

As “Performances da Noite” foram de Marvin Vettori e Alex Caceres. Fazendo a luta principal, o italiano foi claramente superior a Paulo Borrachinha e superou o brasileiro na decisão unânime dos jurados após cinco rounds de duelo. Já Caceres fez bom uso do seu Jiu-Jitsu e finalizou Seung Woo Choi com um mata-leão no segundo assalto.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 41

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 23 de outubro de 2021

Card principal

Marvin Vettori derrotou Paulo Borrachinha por decisão unânime dos jurados

Grant Dawson x Ricky Glenn terminou em empate majoritário

Jessica-Rose Clark derrotou Joselyne Edwards por decisão unânime dos jurados

Alex Caceres finalizou Seung Woo Choi com um mata-leão no 2R

Francisco Massaranduba derrotou Dwight Grant por decisão dividida dos jurados

Nicolae Negumereanu derrotou Ike Villanueva por nocaute técnico no 1R

Card preliminar

Gregory Rodrigues derrotou Jun Yong Park por nocaute no 2R

Mason Jones derrotou David Onama por decisão unânime dos jurados

Tabatha Ricci derrotou Maria Oliveira por decisão unânime dos jurados

Jamie Pickett derrotou Laureano Staropoli por decisão unânime dos jurados

Jai Herbert derrotou Khama Worthy por nocaute técnico no 1R

Jeff Molina derrotou Daniel Miojo por nocaute técnico no 2R

Randa Markos derrotou Livinha Souza por decisão unânime dos jurados

Jonathan Martinez derrotou Zviad Lazishvili por decisão unânime dos jurados

