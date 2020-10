Brasileiro ex-Vitória de Guimarães marca Hat-Trick em goleada na Turquia Davidson marca 3 vezes e vê seu time liderar campeonato turco

O atacante Davidson está se tornando a sensação do campeonato turco. O brasileiro que vem liderando o Alanyaspor neste início de temporada, marcou o seu primeiro “Hat-trick” da carreira, na tarde deste domingo, na vitória por 6×0 diante do Hatayspor, pela 4ª rodada da competição nacional.

Além dos três gols marcados, o jogador que veste a camisa 91 ainda saiu de campo com uma assistência na conta. Com a vitória, o Alanyaspor chegou aos 10 pontos no campeonato turco e fechou a rodada na liderança da competição.

– Foi meu primeiro “Hat-Trick”. Estou feliz demais. É uma sensação única. Sou muito grato a Deus por tudo que estou vivendo, por tudo que vêm acontecendo aqui. A maneira que fui recebido pelo clube, pelas pessoas do clube, pelos jogadores, isso facilitou muito a minha adaptação – afirmou o jogador.

Após dois anos ótimos pelo Vitória de Guimarães de Portugal, Davidson chamou atenção de clubes da Europa, Ásia, Oriente Médio e chegou a ser procurado pelo Athletico-PR. Mas em comum acordo com a UJ Football Talent, empresa que gere a carreira do atleta, a decisão foi por aceitar a proposta do Alanyaspor, medida que parece ter sido a melhor decisão do jogador. Davidson não esconde que a adaptação na Turquia tem sido a melhor possível.

– Dá pra ver que estou muito feliz, estou me adaptando muito rápido. Graças a Deus as coisas estão acontecendo dentro de campo. Estou muito feliz e cada vez mais entrosado, mas empolgado e mais adaptado para buscar mais coisas aqui na Turquia – disse Davidson.

O Alanyaspor volta a campo novamente no próximo domingo pelo campeonato turco. A equipe do brasileiro Davidson enfrentará o famoso Galatasaray fora de casa.

