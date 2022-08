Brasileiro estudante de medicina é encontrado morto dentro de carro no Paraguai

Da Redação 04/08/2022 - 3:30 Compartilhe

O advogado Kemuell Erik de Souza do Vale, de 36 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro, em frente ao prédio que morava, na cidade paraguaia de Mariano Roque Alonso. No país, ele estudava medicina. As informações são do site UOL.

De acordo com a publicação paraguaia, o brasileiro foi encontrado por colegas da faculdade na última segunda-feira (1º) após ficar três dias desaparecido. O crime agora é investigado pela polícia paraguaia. Eles foram até o apartamento, mas não encontraram ninguém. Ao saírem para a rua, encontraram Kemuell no carro.

O portal paraguaio ABC afirma que as análises inicias de legistas apontam que o advogado brasileiro pode ter sofrido um infarto.

“Ele estava no Paraguai estudando medicina. Não sabemos a causa da morte, o laudo do legista ainda não saiu. Assim que tiver informações sobre o velório irei informar”, disse a ex-vereadora Priscilla Tejota, que também é prima do advogado, nas redes sociais.

