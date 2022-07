Brasileiro está internado em estado grave após queda de elevador em Buenos Aires

Bruno Renan Batista Schimidt, de 29 anos, está internado em estado grave em um hospital de Buenos Aires, capital da Argentina, após a queda de um elevador no qual ele estava. As informações são do portal UOL.

O brasileiro é nascido em Goiânia e estava trabalhando como pintor no país vizinho, quando sofreu o acidente. O elevador caiu do quarto do andar do prédio no dia 7 de julho.

De acordo com a Rádio Bicentenário, quatro pessoas estavam dentro do elevador e todas se feriram, sendo que duas tiveram politraumatismos. O motivo do acidente ainda não foi revelado pelo Corpo de Bombeiros de Buenos Aires.

A família de Bruno, em entrevista ao UOL, afirmou que ele sofreu uma fratura craniana, além de ter um pulmão perfurado e uma vértebra quebrada. Agora, ele está em coma. Para ajudar com os custos da família na Argentina e no transporte para o Brasil, familiares iniciaram uma vaquinha virtual.