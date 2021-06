Brasileiro: empate com Atlético-GO mantém Fortaleza na liderança

Em partida realizada na noite desta quinta-feira (17) no estádio Antônio Accioly, o Fortaleza empatou sem gols com o Atlético-GO e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. O resultado da partida realizada na 4ª rodada da competição tirou o 100% de aproveitamento das duas equipes.

Atlético-GO e Fortaleza empatam em 0 a 0. Com o resultado, o Leão chega aos 10 pontos e se mantém na liderança do Brasileirão.#ACGxFOR | #VamosFortaleza | #Brasileirao pic.twitter.com/ixK5H2smFj — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) June 17, 2021

Apesar de não contar com gols, a partida teve bons momentos. Aos 11, o Dragão (que terminou a rodada na 8ª posição com sete pontos) chegou bem com o atacante Janderson. Aos 13, o Fortaleza respondeu com o lateral Tinga. Seis minutos depois, Tinga criou outra chance para o Fortaleza, mas o goleiro Fernando Miguel salvou. Depois do intervalo, foi a vez de o lateral Natanael quase balançar as redes do Fortaleza. Ele bateu de longe e, após desvio, a bola passou raspando a trave. Aos quatro minutos, Romarinho, do Fortaleza, chegou a ser derrubado dentro da área e o árbitro apontou para a marca da cal. Só que, após ser orientado pelo assistente, voltou atrás e marcou impedimento na jogada. Aos 23, Janderson desperdiçou uma grande chance para o Dragão batendo de esquerda em cima do goleiro Felipe Alves.

Na próxima rodada, o Fortaleza recebe o Fluminense no Castelão no domingo (20). No mesmo dia o Atlético-GO vai até Curitiba enfrentar o Athletico-PR.

Nenê marca e Fluminense vence

Quem conseguiu vencer nesta rodada foi o Fluminense, que, jogando no Maracanã, superou o Santos por 1 a 0 e assumiu a 5ª posição da classificação com oito pontos. Com o resultado, o Peixe é o 13º com quatro pontos.

VEEEEEEENCE O FLUMINENSE! Nene marca um golaço de voleio e o #TimeDeGuerreiros vence o Santos por 1 a 0! O Fluminense volta a campo no domingo, fora de casa, contra o Fortaleza, às 18h15. VAAAAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/giMzyakJw6 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 17, 2021

E quem garantiu a vitória foi o veterano Nenê, que completou 100 jogos defendendo o time das Laranjeiras. O gol do camisa 77 saiu aos cinco minutos, quando o meia aproveitou bola mal afastada para pegar de primeira.

O Santos volta a campo domingo, quando faz clássico com o São Paulo

Grêmio perde na reestreia de Douglas Costa

Apesar de ter marcado a reestreia do atacante Douglas Costa com a camisa do Grêmio após 11 anos, a noite desta quinta foi muito ruim para a torcida tricolor gaúcha. O Grêmio perdeu para o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro, graças a um gol de Sander em cobrança de falta ainda no primeiro tempo.

O resultado deixou o time de Porto Alegre na lanterna do Brasileiro, sem ponto algum em três jogos disputados. O Leão da Ilha do Retiro é o 11º com quatro pontos em quatro jogos.

