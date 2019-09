Brasileiro Emerson marca, mas Villarreal goleia o Betis por 5 a 1 no Espanhol

Com quatro gols nos últimos 22 minutos de jogo, o Villarreal goleou o Betis, em casa, por 5 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time chegou aos 11 pontos, na quinta colocação, deixando o rival com oito pontos, em nono lugar. O líder é o Real Madrid, com 14 pontos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque com insistência. O único gol desta etapa foi marcado pelo Villarreal pelo camaronês Karl Toko Ekambi, de cabeça, após cobrança de escanteio do lado direito.

O começo da etapa final foi todo do Betis, que conseguiu a igualdade logo aos três minutos, por intermédio de um belo chute do brasileiro Emerson, que ainda desviou na zaga e atrapalhou ainda mais a ação do goleiro Sergio Asenjo.

O Villarreal sentiu o golpe e passou a ser dominado pelo Betis, que teve pelo menos duas oportunidades de virar o placar, mas desperdiçou ambas.

Aos 23 minutos, pênalti para o Villarreal, que Santi Cazorla bateu com categoria para pôr os anfitriões em vantagem. A partir daí, o Betis foi com tudo para o ataque e se tornou uma presa fácil aos contra-ataques eficientes do Villarreal. Karl Toko Ekambi, Gerald Moreno e o nigeriano Samuel Chukwueze foram mortais e concretizaram a goleada.

ALEMANHA – Em outro duelo disputado nesta sexta-feira na Europa, o Eintracht Frankfurt foi até Berlim e venceu o Union Berlin por 2 a 1, no primeiro jogo da sexta rodada do Campeonato Alemão. Bas Dost e André Silva marcaram para os visitantes, enquanto Anthony Ujah descontou para a equipe da casa.

Com a vitória, o Eintracht Frankfurt chegou aos dez pontos, na sétima colocação. O Union Berlin perdeu pela quarta vez na competição. Soma apenas quatro pontos, na 14.ª posição. Com 13 pontos, o RB Leipzig ocupa o primeiro lugar.