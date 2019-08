Brasileiro Elkeson convocado pela seleção da China

O atacante brasileiro Elkeson foi convocado pela China para a primeira partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e pode se tornar o primeiro jogador a defender a seleção do país sem ter origem no país asiático.

A medida divide opiniões na China, país que tem como técnico de sua seleção o veterano italiano Marcello Lippi, que trabalha para classificar o gigante asiático para seu segundo Mundial (o país disputou apenas a Copa de 2002).

Lippi já falou sobre a falta de atacantes no futebol chinês e tenta solucionar o problema com o brasileiro de 30 anos, que jogará com o nome ‘Aikesen’.

A naturalização de Elkeson é similar ao processo do meia nascido em Londres Nico Yennaris.

O jogador do Beijing Guoan passou a usar o nome chinês Li Ke e estreou pela seleção nacional em junho. Yennaris, no entanto, tem origens familiares na China, ao contrário de Elkeson, do Guangzhou Evergrande, que joga no país desde 2013.

Elkeson já fez mais de 100 gols em quase 150 partidas no campeonato chinês.

Elkeson e Yennaris foram convocados para a partida da China contra Maldivas em 10 de setembro.

Outros atletas são considerados potenciais futuros naturalizados para defender a China, como os brasileiros Ricardo Goulart e Fernando, além do inglês Tyias Browning.

Alguns torcedores e comentaristas defendem a política, que ajudaria a China a avançar no futebol. Outros, porém, questionam como um com 1,4 bilhão de habitantes não consegue produzir bons atacantes.

