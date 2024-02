Brasileiro é preso em Florença por assaltar supermercado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/02/2024 - 11:01 Para compartilhar:

FLORENÇA, 10 FEV (ANSA) – A polícia de Florença, na Itália, prendeu neste sábado (10) um brasileiro de 29 anos por ter assaltado um supermercado.

De acordo com as autoridades toscanas, o homem, que acumula outras passagens pela polícia, foi acusado de ter entrado no estabelecimento e ameaçado os funcionários com uma seringa.

O assaltante, que não teve seu nome revelado, teria roubado ao menos 100 euros (R$ 533) do local e estava foragido desde o dia 3 de fevereiro, quando cometeu o crime.

Os funcionários reconheceram o brasileiro como autor do assalto e ele permanecerá preso preventivamente no presídio de Sollicciano. (ANSA).

