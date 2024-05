Brasileiro é preso após agredir esposa e sogra na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/05/2024 - 10:01 Para compartilhar:

CARIATI, 15 MAI (ANSA) – Um brasileiro de 40 anos se trancou em seu apartamento na noite da última terça-feira (14), em Cariati, na província de Cosenza, no sul da Itália, e jogou todos os móveis pela janela após ser acusado de agredir sua esposa e sogra.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso pela polícia sob a acusação de maus-tratos familiares e resistência a um funcionário público.

Segundo relatos, o caso teve início depois que a central de emergência recebeu um pedido de ajuda da mulher, que alegou ter sido espancada e forçada a sair da residência com os seus três filhos menores. O brasileiro também teria agredido a sogra, cujos ferimentos foram leves.

Após a denúncia, a polícia interveio no local e encontrou as duas mulheres e as três crianças do lado de fora da casa, enquanto o homem, aparentemente em um ataque de loucura, jogava todos os móveis pela janela.

Os carabineiros de Cariati e os da unidade operacional e móvel do Departamento Territorial de Corigliano Rossano, com a coordenação do Ministério Público de Castrovillari, invadiram o apartamento no segundo andar do prédio e conteve o brasileiro.

Até o momento, não há detalhes sobre o que motivou a situação.

(ANSA).