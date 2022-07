Brasileiro Diogo Giglio emprega centenas de imigrantes na Austrália: ‘Mundo melhor’

Desde pequeno, o brasileiro Diogo Giglio, nascido na cidade do Rio de Janeiro, foi acostumado a viajar para o exterior. Depois de conhecer os Estados Unidos, na adolescência, mudou-se para Vancouver, no Canadá. Foi lá que teve o primeiro contato com o ramo da construção civil. “A família que me acolheu era formada por pessoas de uma renomada construtora e aprendi muito com eles”, recorda.

Aos 16 anos, deixou essa paixão de lado ao decidir estudar Direito e ser aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Após tornar-se advogado, passou uma temporada estudando na Europa. “De volta ao Brasil, não me senti confortável no país e na profissão, por isso, decidi empreender nos Estados Unidos”, explica ele, que, então, tornou-se empresário e proprietário da Giglio Construction Development Group (GCD) em solo norte-americano.

A empresa ganhou notoriedade e, mesmo assim, ele resolveu se mudar novamente. Em 2017, Giglio foi morar na Austrália, onde vive até hoje, aos 30 anos, e tornou-se dono de uma construtora de grande notoriedade, dessa vez, a Giglio Construction Development Group (GCD) australiana.

“Então, os negócios bem sucedidos me deram a Giglio a oportunidade de empregar mais de cem funcionários, mas dou preferência às oportunidades para imigrantes”, afirma ele, que julga administrar uma instituição que vai muito além do termo “construtora”.

“Minha história traz a determinação, o interesse, a honestidade e a perseverança de um homem imigrante que se aventurou no mundo para exercer o que ama e, hoje, leva profissionalismo e respeito ao próximo como lema de vida”, orgulha-se ele, sobre os funcionários do Brasil, da Indonésia e da África, por exemplo.

“O problema dos imigrantes é um problema de todos. Se cada um ajudar com o que pode, o mundo será muito melhor”, finaliza.