Brasileiro deixa jurados do ‘America’s Got Talent’ de queixo caído e ganha ‘campainha dourada’; veja

É do Brasil! Nesta terça-feira, 1, o brasileiro Gabriel Henrique conquistou o mundo no palco de audições do America’s Got Talent, um reality show de talentos dos Estados Unidos que premia o vencedor com US$ 1 milhão. Em performance da música “Run to You”, de Whitney Houston, o cantor abalou os jurados e emocionou a plateia.

A comoção foi tanta que a jurada e atriz Sofía Vergara, famosa por seu papel em “Modern Family“, presenteou-o com o “golden buzzer” — ou “campainha dourada”. Quando um dos jurados aperta este botão, o candidato das audições ganha um passe direto para os shows ao vivo, estando protegido nas etapas eliminatórias que acontecem entre as duas fases da competição.

No entanto, um detalhe inusitado chamou a atenção: Gabriel não fala inglês. Com um vocabulário limitado e um tradutor ao seu lado, o rapaz explicou que essa era a sua primeira vez nos Estados Unidos.

Após uma breve introdução, ele deu um show no palco e recebeu até mesmo uma chuva de papel dourado após sua apresentação.

Confira:

Gabriel Henrique is headed to the LIVE shows thanks to @sofiavergara‘s #GoldenBuzzer ✨ pic.twitter.com/8i2ctCum4L — America’s Got Talent (@AGT) August 2, 2023

O America’s Got Talent vai ao ar às terças-feiras, às 20h do fuso horário oriental (21h no Brasil).

