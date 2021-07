Brasileiro de Kickboxing é confirmado para o início de setembro no Parque Olímpico; veja No último dia 21, Capitulino Gomes, presidente da FKBERJ e vice-presidente da CBKB participou de uma reunião com administradores da Arena Carioca 1

Com data confirmada para setembro, entre os dias 4 a 7 de setembro, a 30ª edição do Campeonato Brasileiro de Kickboxing adulto vai ser realizada na Arena Carioca 1. No último dia 21, Capitulino Gomes, presidente da FKBERJ (Federação de Kickboxing do Estado do Rio de Janeiro) e vice-presidente da CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing), participou de uma reunião com administradores do espaço, que faz parte do Parque Olímpico, e que atuam na Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Ao lado dos gestores da arena Maurício Lourenço, Lilian Luna e Glaucia Ribeiro, e os integrantes do Departamento de Comunicação da FKBERJ, a diretora Fabiana Almeida e o coordenador de fotografia Gustavo Porto, Capitulino confirmou o local como sede do Brasileiro de Kickboxing – que retorna ao Rio.

Após a reunião, o presidente FKBERJ e sua equipe fizeram uma visita técnica no local, com os responsáveis pelo setor, Rodrigo Freitas e Claudia Buzzone, para definir as áreas que serão utilizadas pelas delegações.

Estão mantidos para o Campeonato Brasileiro de Kickboxing a premiação de cinturão para os campeões, camisa oficial para campeões e vice-campeões, alimentação gratuita para os atletas, apresentação de atletas com Síndrome de Down e deficiência auditiva, além de transmissão ao vivo em canais parceiros e no veículo oficial da FKBERJ. Os benefícios são garantidos a partir dos patrocínios da ENEL e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SEELJE).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também