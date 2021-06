Brasileiro: Corinthians vence Sport e afasta crise

O Corinthians derrotou o Sport por 2 a 1, em São Paulo na noite desta quinta-feira (23) pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Timão ficou na 10ª posição com oito pontos. Enquanto isso, o Leão da Ilha do Retiro, com apenas quatro pontos, está à beira da zona de rebaixamento, ocupando o 15º lugar.

O time da casa saiu em vantagem aos 48 minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Iago Maidana marcou contra. O Timão conseguiu ampliar o placar logo aos seis minutos do segundo tempo. O Leão ainda conseguiu descontar com Tréllez, aos 36, mas o time paulista segurou a vitória final.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (27). O Timão joga no Rio de Janeiro contra o Fluminense, já o Sport recebe o Cuiabá na Ilha do Retiro.

