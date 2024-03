Brasileiro conquista vaga para Olimpíada de Paris 2024 na ginástica de trampolim

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/03/2024 - 12:00 Para compartilhar:

O ginasta brasileiro Rayan Dutra assegurou vaga olímpica para os Jogos de Paris 2024 neste sábado. Ele terminou a etapa de Cottbus da Copa do Mundo de ginástica de trampolim na 16ª colocação, com 29,380 pontos. A competição na Alemanha foi a última a atribuir pontos para a classificação olímpica.

Com o desempenho em Cottbus, Dutra terminou na frente do colombiano Ángel Hernández e do cazaque Danil Mussabayev. Hernández ficou em 18º lugar e Danil foi eliminado antes da semifinal. Na corrida pela vaga olímpica, o brasileiro havia somado 40 pontos, o que lhe dava a 13ª colocação. Como existe um limite de duas vagas por país, ele se garantiu entre os nove classificados.

Mineiro de Belo Horizonte, Rayan Dutra completa 22 anos na sexta-feira e conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Ele se classificou para a competição no Chile ao vencer os Jogos Pan-Americanos Júnior, em Cali, na Colômbia, em dezembro de 2021.

O Brasil já tinha conquistado uma vaga na ginástica de trampolim com Alice Helen Gomes, que conquistou a medalha de prata no Mundial de Birmingham, na Inglaterra, no ano passado. Em Cottbus, Camilla Gomes buscava a segunda vaga brasileira na Olimpíada de Paris 2024. Ela terminou com nota 17,160, foi a 21ª colocada na etapa alemã e não conseguiu a vaga olímpica. Alice Helen Gomes também competiu em Cottbus. Ela somou 53,400 pontos e ficou na 15ª posição.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias