Brasileiro condenado por estupro é preso na Itália

CREMONA, 30 NOV (ANSA) – A polícia italiana prendeu na província de Cremona, na região da Lombardia, um brasileiro condenado por estupro contra uma mulher em seu país natal.

As investigações dos carabineiros foram realizadas em colaboração com o Serviço de Cooperação Policial Internacional e com base em um mandado de prisão contra o indivíduo, condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 8 anos e 2 meses de detenção por estupro e lesões. O crime ocorreu em 2018.

O homem, que não teve seu nome revelado, estava vivendo em Gabbioneta Binanuova, um pequeno vilarejo na Lombardia, com sua atual companheira.

O brasileiro foi levado para um presídio local e ficará à disposição das autoridades lombardas, que ainda deverão decidir sobre a extradição solicitada pelo Brasil. (ANSA).