Brasileiro completa 150 jogos oficiais na Espanha Matheus Aiás é atacante do Mirandés, que está na segunda divisão do país

Natural de Palmares Paulista-SP, o atacante Matheus Aiás completou 150 partidas como jogador profissional aos 23 anos. Sua primeira partida como jogador profissional foi na Espanha e desde então, o jogador permanece no país há 6 anos. Em 15 de março de 2015 pela Segunda B diante do Arroyo CP, iniciou sua trajetória pelo Granada, realizando 53 partidas oficiais em três temporadas, além de ter marcado 18 gols. Soma ainda passagem pelo Lorca em 2016, Fuenlabrada em 2017 e Valencia na mesma temporada.

Em janeiro de 2018 se transferiu para o Mirandés, chegando para disputar a

temporada 18/19, marcando 4 gols no primeiro momento e virando a temporada atuando em 22 partidas, balançando as redes mais 7 vezes. Em março do ano seguinte, foi campeão da Copa Federação, atuando em 6 jogos dos 10 disputados pelo time, com 3 gols e uma assistência, sendo um dos principais destaques. Para consolidar sua importância para equipe, em maio de 2019, disputou 5 partidas pelos playoffs, que dava o acesso a Segunda A, fazendo o gol responsável pela classificação.

– Completar 150 jogos é uma marca incrível na minha carreira, tenho 23 anos, só estreei pelo profissional aqui na Espanha, não imaginava que fosse ter uma sequência tão rápido. Tive experiências por grandes equipes aqui no país, disputei jogos em estádio espetaculares e marquei gols importantes. Hoje, pelo Mirandés, venho concretizando sonhos, pude ser importante na conquista do acesso ano passado, e nessa temporada vivi um momento histórico pelo clube, ao chegar a semifinal da Copa do Rei – disse Matheus.

Nos plaoffs para o acesso a Segunda A, Matheus marcou nas duas partidas da final contra o Atlético Baleares. No primeiro jogo, fez um dos gols na vitória por 2 a 0, já no jogo da volta, apesar da derrota por 3 a 1, o único gol do Mirandés foi marcado pelo brasileiro, dando o acesso a equipe. Na atual temporada, com mais oportunidades pela Copa do Rei, o atacante foi titular nas 7 partidas e marcou 6 gols, sendo assim o vice-artilheiro da competição e o único brasileiro no top 10 dos artilheiros, acima de Messi e Griezmann. O brasileiro atinge 150 partidas como jogador profissional, tendo feito 47 gols e concedido duas assistências. Embora consolidado na Espanha, Matheus Aiás não descarta voltar ao Brasil, onde soma passagens pelo Cruzeiro e Ponte Preta nas

categorias de base.

– São 6 anos na Espanha, muita história, muitas metas alcançadas e que venham mais e mais. Agradeço a Deus, aos meus familiares, amigos e agentes que sempre estiveram do meu lado e com certeza, agradeço a torcida do Mirandés que vem me apoiando e fazendo eu me sentir em casa. Com muito trabalho e dedicação, espero seguir balançando as redes e conquistando títulos importantes na minha carreira. Não descarto um dia voltar ao meu país, mas deixo minha carreira nas mãos dos meus empresários, tenho certeza que sempre vão fazer o melhor por mim – completou.

