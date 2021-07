Brasileiro celebra rede de apoio e sonha com medalha na esgrima

A receita para o sucesso de Guilherme Toldo, conta com um ingrediente muito importante: sua equipe multidisciplinar de preparação. Treinadores, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e preparador físico compõem sua rede. Mas para ele a importância vai além do auxílio técnico e passa pelas boas relações e pela comunicação entrosada de cada parte para seu crescimento esportivo.

– Esses, com certeza, são fatores que contribuem para o momento que estou vivendo na esgrima – afirma Guilherme.

Esperança de medalha para o Brasil em Tóquio, Toldo se orgulha da organização construída com sua rede de apoio. O contato com os integrantes de sua equipe funciona, segundo o esgrimista, a partir de suas necessidades. Desse modo, ele tem os profissionais certos para as horas que precisa, o que facilita seu desenvolvimento físico, mental e técnico.

– Depois de um ano inteiro de preparação, consegui chegar neste momento em que estou com profissionais ao meu lado que são muito importantes para mim, uma organização muito sólida. Todos têm a sua importância, com certeza. A melhor palavra é necessidade, eu entendo que tudo que eu acabo precisando para render melhor é um alarme do meu corpo, dizendo que o apoio é necessário naquele momento – explica o esgrimista.

Essa grande equipe é também plural, formada por profissionais de diferentes funções. Na Itália, Fábio Galli conduz seus treinamentos e Gian Marco Petrucci seus trabalhos de fisioterapia. Quando Toldo está no Brasil, conta com a assistência do técnico Alexandre Teixeira, que será o chefe da equipe brasileira de esgrima nos Jogos Olímpicos. A nutricionista Fernanda Donner, o psicólogo Márcio Marques e seu preparador físico Rodrigo Ferrari completam a lista. A eles, o atleta reporta cada detalhe e cada sensação que seu corpo exige.

Para que as engrenagens de sua equipe girem perfeitamente, ele entende que a boa comunicação é essencial. Ouvir e ser ouvido, ter um espaço para diálogo e ter profissionais que saibam interpretá-lo são passos largos em seu crescimento.

– Escuto muito eles, essa é a grande sacada. Poder falar muito sobre minhas dificuldades e escutar muito as informações que eles têm para me dar. Essa relação acaba sendo mais importante que o trabalho em si. Se eu tenho, uma vez por mês, a necessidade de falar com uma nutricionista, isso não quer dizer que ela é menos importante do que o fisioterapeuta, com quem encontro toda semana para me tratar – finaliza Guilherme Toldo.

