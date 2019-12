Brasileiro: Atlético-MG supera Corinthians por 2 a 1

O Atlético Mineiro derrotou o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (1), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado no estádio Independência.

Jogando em casa, a equipe mineira abriu o placar aos 18 do primeiro tempo. O equatoriano Cazares chuta muito forte para vencer o goleiro Cássio após receber passe de Marquinhos.

Porém, a alegria durou pouco, pois um minuto depois o garoto Janderson chuta cruzado para deixar tudo igual.

A vitória do Atlético foi garantida na etapa final, aos 28 minutos, com gol de pênalti do lateral Fábio Santos.

Triunfo fora de casa

Quem venceu jogando fora de casa foi o Bahia. A equipe comandada pelo técnico Roger Machado superou o CSA por 2 a 1 jogando no Rei Pelé.

O triunfo do time baiano começou a ser construído aos 31 minutos do primeiro tempo com Gilberto. Ele marcou após receber passe de Flávio.

O CSA ainda chegou a ensaiar uma reação ao empatar aos 9 minutos da etapa final com gol do volante Nílton de cabeça.

Mas, aos 40 do segundo tempo, Arthur Caíke marca e dá a vitória para o Bahia.

Com este resultado a equipe alagoana está praticamente rebaixada. Para fugir da série B, o CSA tem que vencer suas duas partidas, torcer para o Ceará perdeu seus dois jogos restantes e tirar uma diferença enorme no saldo de gols (26).