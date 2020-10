Brasileiro: Atlético-MG goleia Vasco e amplia vantagem na liderança

Na partida que fechou a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Vasco por 4 a 1 no estádio do Mineirão e ampliou a vantagem na liderança da competição, alcançando 27 pontos e abrindo cinco sobre o vice-líder Internacional.

⚫⚪ FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! ATLÉTICO GOLEIA O VASCO, POR 4 A 1, E SEGUE FIRME NA LIDERANÇA DO BRASILEIRÃO! ⚽ Gols do Galo marcados por Arana, Savarino, Guga e Keno! Vamos, #Galo! #TodosGaloNaVeia #CAMxVAS ️ pic.twitter.com/tF6gdODqkn — Atlético (@Atletico) October 5, 2020

No início da partida, o time de São Januário deu impressão de que não daria vida fácil ao líder da competição, pois abriu o placar aos 8 minutos com um golaço de Benítez. O meia argentino aproveitou bola mal recuada pelo zagueiro Réver, matou no peito e acertou uma linda bicicleta para vencer o goleiro Everson.

Mas, com desvantagem no marcador, o Atlético entrou finalmente no jogo, e empatou aos 13 minutos com o lateral Guilherme Arana, que certou chute forte e rasteiro cruzado de dentro da área.

Quatro minutos depois veio a virada, com o Venezuelano Savarino, que, após boa jogada de Keno, bateu sem chances para Fernando Miguel.

40 minutos do segundo tempo, o Atlético vai vencendo o Vasco por 4 a 1. ⚽ A virada veio com gols de Arana, Savarino, Guga e Keno. Vamos, #Galo! #CAMxVAS pic.twitter.com/ssaLNaGLjD — Atlético (@Atletico) October 5, 2020

O terceiro foi marcado em cobrança de pênalti de Guga, que deslocou o goleiro vascaíno aos 28 minutos. E o quarto também saiu em cobrança de pênalti, agora aos 36, mas por meio do artilheiro Keno. Atlético-MG 4, Vasco 1.

No segundo tempo o que se viu foi o jogo de uma equipe só. O Atlético-MG buscava o quinto, enquanto o Vasco se limitava a defender, ainda mais após a expulsão do volante Andrey. Porém, o placar permaneceu inalterado até o fim.

Importante vitória para o Galo, que volta a jogar pelo Brasileiro na quarta, quando visita o Fortaleza. Já o Vasco tem o Bahia como próximo desafio.

Jogo movimentado

Outra partida mito movimentada foi a vitória de 3 a 2 do Satos sobre o Goiás. Jogando na Serrinha, o Esmeraldino abriu o marcador logo aos 4 minutos de partida com Vinícius, após cruzamento de Keko.

A tão aguardada thread da vitória! #GoiâniaEuVoltei pic.twitter.com/XYnLhmQFBk — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 5, 2020

Mas o empate não demora, e vem aos 18 minutos com o artilheiro Marinho em gol em cobrança de pênalti. E na comemoração os jogadores santistas homenagearam o meia uruguaio Sánchez (que rompeu ligamento do joelho esquerdo) e o atacante Raniel (que está internado se tratando de uma trombose venosa profunda na perna direita).

A igualdade permaneceu até o intervalo. Mas, logo no início da etapa final o Santos virou, graças a gol contra de Jefferson aos 9 minutos. E a virada veio aos 31 minutos, quando Madson cruza para Marcos Leonardo chegar batendo de primeira.

O Goiás ainda descontou com Victor Andrade aos 39, mas ficou mesmo nisso. O próximo compromisso do Esmeraldino no Brasileiro é contra o Fluminense na quarta, enquanto o Santos terá o Corinthians pela frente.

Vitória dos visitantes

Outro jogo que terminou que terminou com vitória da equipe visitantes acontece em Salvador, onde o Sport bateu o Bahia por 2 a 1. A equipe pernambucana abriu 2 a 0 com Hernane e Marcão, mas o time baiano descontou com Saldanha.

A união faz a diferença. Que time! Uma família! Jhony Pinho/AGIF pic.twitter.com/4Ny2BnEH29 — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 5, 2020

No último jogo deste domingo, Fortaleza e Atlético-GO ficaram no 0 a 0.

0 pra mim, 0 pro Atlético/GO. Tudo igual aqui na Arena Leão 1918. Nosso próximo compromisso será na quarta-feira (7), diante do Atlético Mineiro. : Leonardo Moreira #FORxACG #FortalezaEC pic.twitter.com/snHS7LE0gJ — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) October 4, 2020

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.

