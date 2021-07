Brasileiras para ficar de olho em Tóquio: Rayssa Leal

Além da campeã mundial Pâmela Rosa, o Brasil tem outra forte competidora na categoria street feminina. Rayssa Leal, de apenas 13 anos, chega aos Jogos pronta para fazer história. Caso a fadinha do skate vença a sua categoria, ela ultrapassará Marjorie Gestring e se tornará a mais jovem medalhista de ouro da história das Olimpíadas.

Vice-campeã mundial com 11 anos

Rayssa vem quebrando recordes desde muito jovem. Em 2019 a fadinha se tornou a mais jovem vice-campeã mundial de skate da história. Em 2021 Rayssa também conquistou o bronze no mundial de Roma, ficando à frente da brasileira Pâmela Rosa.

Recorde na SLS

Em 2019, a fadinha bateu outro recorde. Com apenas onze anos, Rayssa se tornou a mais jovem a ganhar uma etapa da SLS (Street League Skateboarding). Na competição, realizada em Los Angeles, a fadinha bateu nomes consagrados como Pâmela Rosa e Letícia Bufoni.

Indicação ao Prêmio Laureus

Depois de seus incríveis recordes em 2019, a brasileira foi indicada ao Prêmio Laureus, considerado uma espécie de Oscar dos esportes. Na categoria de melhor atleta de ação, a brasileira concorreu ao prêmio com Ítalo Ferreira, Mark McMorris, Carissa Moore, Nyjah Huston e Chloe Kim, que acabou levando a honraria para casa.

Rendimento antes dos Jogos

Mesmo tendo apenas 13 anos, Rayssa chega aos Jogos com experiência em competições de alto nível. Apesar de estar na cena há pouco tempo, a brasileira já está no 8° lugar do ranking mundial da categoria. Com um vice e um terceiro lugar nos últimos dois mundiais, a fadinha tem grandes chances de conseguir ao menos um lugar no pódio.

