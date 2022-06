Brasileirão Sub-20: Flamengo conta com entrosamento para repetir feito da geração de 2019 e conquistar o Bi Rubro-Negro recebe o São Paulo neste sábado, às 11h, no Estádio da Gávea, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Em busca do bicampeonato, o Sub-20 do Flamengo dará o pontapé inicial na campanha do Brasileirão da categoria neste sábado, recebendo o São Paulo em jogo marcado para às 11h, no Estádio da Gávea. A talentosa geração de Werton, Petterson, Mateusão, Daniel Cabral & Cia busca repetir o feito dos garotos do Ninho em 2019.





+ Técnico Mario Jorge projeta campanha do Fla no Brasileirão Sub-20

Sob o comando de Mario Jorge, técnico campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Sub-17 em 2021, o Flamengo inicia a campanha com a expectativa de chegar às fases finais. O Rubro-Negro conta com nomes já conhecidos da Nação, que já tiveram suas primeiras oportunidades na equipe profissional.

Além disso, contam com o entrosamento com o técnico, que, assim como Francisco Dyogo, Darlan e Victor Hugo e os demais já citados, vêm atuando juntos e subindo de categoria no clube desde o Sub-15.

E MAIS:

Artilheiro da categoria com 14 gols em 15 jogos, Mateusão projetou o encontro com o São Paulo neste sábado, e espera um “grande jogo”.

– Será um grande jogo. Sabemos da qualidade do adversário, mas também do nível da nossa equipe. Estamos preparados para fazer um grande estreia, respeitando muito a equipe do São Paulo, mas estamos prontos para colocar o nosso trabalho em campo – disse.

GERAÇÃO DE 2019 DEU RESULTADO

A geração de 2019, além de campeã, rendeu uma série jogadores para o grupo profissional. Hugo Souza, Lázaro e Matheuzinho estão entre os atletas mais utilizados pelo Paulo Sousa nesta temporada.

Já Ramon, Yuri César, Vitor Gabriel e Rodrigo Muniz também tiveram chances no time principal, mas foram vendidos ou emprestados pelo Flamengo nos últimos anos, rendendo frutos financeiros ao clube.

O REGULAMENTO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

Na primeira fase do Brasileirão, 20 times estão divididos em dois grupos e jogam entre si, em turno único. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão definidos em confrontos de ida e volta.

A grande decisão, por sua vez, será disputado em jogo único, com o mando de campo ficando com o clube de melhor campanha geral.

OS GRUPOS DA PRIMEIRA FASE

GRUPO A: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo.]

GRUPO B: Athletico, Atlético-GO, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Red Bull Bragantino, Santos e Vasco.