Brasileirão Sub-17: Flamengo vence o Botafogo na Gávea e mantém 100% de aproveitamento Com triunfo de 2 a 0 no clássico, Rubro-Negro mantém liderança e distância de três pontos para o vice-líder do Grupo A

O Flamengo segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Sub-17. Na tarde desta segunda-feira, o Rubro-Negro foi superior, venceu o Botafogo por 2 a 0, na Gávea, e chegou à quinta vitória consecutiva no torneio. Os gols foram marcados por Petterson e Matheus França.

SITUAÇÃO NA TABELA

Agora com 15 pontos, o Flamengo manteve a liderança do Grupo A e a distância de três pontos para o vice-líder Palmeiras. O Botafogo, por sua vez, segue na lanterna, com apenas um ponto conquistado.

O JOGO

Em grande momento na temporada, o Flamengo confirmou a superioridade e dominou as ações desde o início da partida. Liderado pelo quinteto ofensivo, a equipe pressionou o Botafogo no campo de ataque, impôs um grande volume de jogo e conseguiu criar as jogadas com naturalidade.

Aos 14 minutos, o Rubro-Negro abriu o placar. Petterson recebeu na entrada da área, finalizou rasteiro e contou com a contribuição do goleiro Isaque para balançar as redes. Ainda no primeiro tempo, o Fla criou outras chances de gol, mas parou em boas intervenções do goleiro alvinegro e na trave.

Após o intervalo, o Botafogo até aumentou a intensidade e esboçou uma reação, mas levar perigo ao gol de Dyogo. O Flamengo seguiu superior e chegou a marcar logo no início da etapa final com Kauã Moura, mas o gol foi anulado pela assistente, que assinalou impedimento de forma incorreta.

Em roteiro parecido com o primeiro tempo, o Flamengo seguiu criando chances claras de gol, mas demorou para ampliar o marcador devido à boa atuação de Isaque, que fez grandes defesas em tentativas de Mateusão e Victor Hugo. O segundo gol saiu apenas aos 28 minutos, quando Matheus França converteu pênalti sofrido por Petterson.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, às 15h (de Brasília), em partida simultâneas. Enquanto o Flamengo recebe o América-MG, na Gávea, o Botafogo enfrenta o Atlético-GO, no Cefat.

