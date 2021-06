Brasileirão, Série B… saiba onde assistir aos jogos de sábado O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

O final de semana de futebol começa agitado pelas competições ao redor do mundo. Nesse sábado (05), Atlético-GO e São Paulo se enfrentam pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Estádio Antônio Accioly.

Mais tarde, às 21h (horário de Brasília), o Botafogo recebe o Coritiba, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, no estádio Nilton Santos.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



11h – Londrina x Brusque

Brasileirão Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

11h – Ituano x Novorizontino

Brasileirão Série C

Onde assistir: Band

12h – Rússia x Bulgária

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h – País de Gales x Albânia

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

13h45 – Brasil x Cabo Verde

Amistoso Olímpico

Onde assistir: SporTV

15h45 – Suécia x Armênia

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

15h45 – Montenegro x Israel

Amistoso Internacional

Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h30 – CSA x Sampaio Correa

Brasileirão Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

17h – Santa Cruz x Floresta

Brasileirão Série C

Onde assistir: DAZN

17h – Mirassol x Ypiranga-RS

Brasileirão Série C

Onde assistir: DAZN

19h – Atlético-GO x São Paulo

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

19h – Remo x Brasil de Pelotas

Brasileirão Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

19h – Paraná x Botafogo-SP

Brasileirão Série C

Onde assistir: DAZN

21h – Santos x Ceará

Brasileirão

Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports e Premiere

21h – Red Bull Bragantino x Bahia

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

21h – Botafogo x Coritiba

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

