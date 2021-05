Brasileirão, Série B… saiba onde assistir aos jogos de domingo O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão

O domingo (30) de futebol será agitado pelas competições ao redor do mundo. Pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, a Ponte Preta enfrenta o Brusque, jogando fora de casa, às 11h (horário de Brasília).

Começou a Série B! Confira a tabela de classificação da Segunda Divisão



Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



Já pela Série A do Brasileirão, o Flamengo recebe o Palmeiras, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, em partida válida pela rodada inicial.



Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:



11h – Atlético-MG x Fortaleza

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

11h – Brusque x Ponte Preta

Brasileirão Série B

Onde assistir: Premiere

E MAIS:

15h – Barcelona x Levante

Copa da Rainha

Onde assistir: Fox Sports

15h15 – Suíça x Estados Unidos

Amistoso de seleções

Onde assistir: Estádio TNT Sports

16h – Flamengo x Palmeiras

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

16h – Ceará x Grêmio

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

18h15 – Corinthians x Atlético-GO

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

18h15 – Chapecoense x Red Bull Bragantino

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

20h – Universidad Católica x Cobresal

Campeonato Chileno

Onde assistir: Estádio TNT Sports

20h30 – Internacional x Sport

Brasileirão

Onde assistir: SporTV e Premiere

22h30 – Seattle Sounders x Austin

MLS

Onde DAZN

E MAIS:

Veja também