Brasileirão, Seleção Brasileira, MLB… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quinta-feira Veja os horários das transmissões de eventos como São Paulo x Ceará, Cuiabá x Sport, Brasil x Uruguai, Los Angeles Dodgers x San Francisco Giants e muito mais

A 26ª rodada do Brasileirão se encerra nesta quinta-feira (14), com São Paulo x Ceará e Cuiabá x Sport, e o dia também estará repleto de outros grandes eventos esportivos, como a Seleção Brasileira entrando em campo contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar e os Dodgers atuando na MLB.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO

19h – São Paulo x Ceará

Onde assistir: Premiere

19h – Cuiabá x Sport

Onde assistir: SporTV e Premiere

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

​16h45 – Bolívia x Paraguai

Onde assistir: SporTV

17h45 – Colômbia x Equador

Onde assistir: SporTV 2

20h – Argentina x Peru

Onde assistir: SporTV 2

20h45 – Chile x Venezuela

Onde assistir: SporTV 3

21h – Brasil x Uruguai

Onde assistir: Globo e SporTV

BASEBALL (MLB)

22h – Los Angeles Dodgers x San Francisco Giants

Onde assistir: Fox Sports

HÓQUEI (NHL)

​20h – New York Islanders x Carolina Hurricanes

Onde assistir: Star +

20h – Montreal Canadians x Buffalo Sabres

Onde assistir: Star +







20h – Pittsburgh Penguins x Florida Panthers

Onde assistir: Star +

20h – Toronto Maple Leafs x Ottawa Senators

Onde assistir: Star +

20h – Arizona Coyotes x Colombus Blue Jackets

Onde assistir: Star +

​20h – Dallas Stars x New York Rangers

Onde assistir: Star +

20h – Tamba Bay Lightning x Detroit Red Wings

Onde assistir: Star +

20h – Vegas Golden Knights x Los Angeles Kings

Onde assistir: Star +

FUTEBOL AMERICANO (NFL)

21h15 – Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles

Onde assistir: ESPN

UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

13h45 – Bayern München x Häcken

Onde assistir: DAZN

13h45 – Køge x Barcelona

Onde assistir: DAZN

16h – Arsenal x Hoffenheim

Onde assistir: DAZN

16h – Lyon x Benfica

Onde assistir: DAZN

E MAIS:

Saiba mais