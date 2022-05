Brasileirão, Roland Garros, Série C… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta segunda Internacional recebe o Atlético-GO no Beira-Rio, na única partida da Série A do dia

Após fim de semana agitado com Champions e clássicos no Brasil, a segunda-feira será de poucos esportivos. Na Série A, Internacional e Atlético-GO se enfrentam no Beira-Rio, enquanto o Paysandu recebe o Manaus. Na França, a quarta rodada de Roland Garros entram em ação. O Dia também será marcado pelo duelo entre São Paulo e Atlético-MG, no Brasileirão Feminino. Confira as transmissões desta segunda-feira.





Campeonato Brasileiro – Série A

20h – Internacional x Atlético-GO

Onde assistir: SporTV

Campeonato Brasileiro – Série C

20h – Paysandu x Manaus

Onde assistir: DAZN

Brasileirão Feminino

17h30 – São Paulo x Atlético-MG

Onde assistir: SporTV

Liga Nacional de Futsal

17h45 – Campo Mourão x Marechal Rondon

Onde assistir: SporTV 2

Tênis

6h – Roland Garros

Onde assistir: ESPN 2

MLB

20h – Washington Nationals x New York Mets

Onde assistir: ESPN 3

